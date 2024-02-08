Планирую поездку в Москву и ищу уютную гостиницу
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Планирую поездку в Москву и ищу уютную гостиницу
Планирую поездку в Москву и ищу уютную гостиницу. Какую гостиницу посоветуете? Где можно найти комфортное место для отдыха?
- ВиллиВОнка
- Писатель
-
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
-
Re: Планирую поездку в Москву и ищу уютную гостиницу
Москва — это не место для экспериментов с гостиницами. Поселись в том, что имеет положительные отзывы. Рискнуть с выбором места для отдыха — не самая умная затея.
- Harosssaa
- Читатель
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 04 янв 2024, 02:49
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Туризм, отдых, путешествия
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6