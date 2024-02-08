Планирую поездку в Москву и ищу уютную гостиницу

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Планирую поездку в Москву и ищу уютную гостиницу

Новое сообщение ВиллиВОнка » 08 фев 2024, 13:41

Планирую поездку в Москву и ищу уютную гостиницу. Какую гостиницу посоветуете? Где можно найти комфортное место для отдыха?


ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
Вернуться к началу

Re: Планирую поездку в Москву и ищу уютную гостиницу

Новое сообщение Harosssaa » 08 фев 2024, 17:57

Москва — это не место для экспериментов с гостиницами. Поселись в том, что имеет положительные отзывы. Рискнуть с выбором места для отдыха — не самая умная затея.
Harosssaa
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 янв 2024, 02:49
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Туризм, отдых, путешествия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group