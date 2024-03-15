Туристичне страхування
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Туристичне страхування
Мене зацікавила тема туристичного страхування. А що саме оплатить мені страхова? Якщо скажімо поріз чи якась хвороба? А якщо зламати кінцівку це все входить в покриття?
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Schmille
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 19 май 2023, 16:58
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