Туристичне страхування

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Туристичне страхування

Новое сообщение Schmille » 15 мар 2024, 11:27

Мене зацікавила тема туристичного страхування. А що саме оплатить мені страхова? Якщо скажімо поріз чи якась хвороба? А якщо зламати кінцівку це все входить в покриття?


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Schmille
 
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Зарегистрирован: 19 май 2023, 16:58
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