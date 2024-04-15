Отель на Балтийском берегу
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Отель на Балтийском берегу
Отель "Песок и Море" https://pesokmore.ru/ - это просто райское место у берега Балтийского моря! Отличный сервис, внимательный персонал и уютные номера создают незабываемую атмосферу отдыха. Рекомендую всем, кто хочет насладиться спокойствием и красотой морского побережья!
- alexsnowy
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 14 ноя 2023, 23:20
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