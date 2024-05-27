AgataPetrova » 27 май 2024, 12:53

Всем привет! Планирую заказать товары для охоты через интернет-магазин. Кто уже пробовал? Как вам качество и сроки доставки? Были ли проблемы с возвратом или обменом? Особенно интересует оружие и экипировка. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом и рекомендациями. Спасибо!