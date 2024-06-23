Ищу хорошее турагентство
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Ищу хорошее турагентство
Где лучше выбрать тур по адекватной стоимости?
- KoPyLoV
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
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Re: Ищу хорошее турагентство
Мне понравился этот онлайн магазин туров https://www.azzum.ru Нам нужно было найти тур для нашей группы по работе. Получилось выбрать подходящее число дней. Также мы выбрали программу. Заранее обговорили с менеджером все организационные моменты. Отель нам понравился. Он был со всеми удобствами. Главное, что сотрудники стались довольны. Цена норм.
- FromZoo
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 30 мар 2021, 18:06
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Re: Ищу хорошее турагентство
Всем спасибо за рекомендации, на досуге обязательно посмотрим предложения.
- Aleksandra94
- Фанат
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- Сообщения: 186
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 20:43
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Re: Ищу хорошее турагентство
Я тоже искал хорошее турагентство , чтобы всей семьей поехать отдыхать в отпуске и нашел в интернете это https://www.russiadiscovery.ru/ у них можно купить классные туры по России и хорошо отдохнуть , рекомендую.
- hurteseg
- Фанат
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- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
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Re: Ищу хорошее турагентство
KoPyLoV писал(а):Где лучше выбрать тур по адекватной стоимости?
Рекомендую рассмотреть горящие туры у компании Coral Travel. Выбрав тур у этой компании, вы не просто сэкономите, но и проведете свой отпуск на лучших курортах мира.
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Marysa23
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 20 ноя 2023, 17:13
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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