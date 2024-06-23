Ищу хорошее турагентство

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Ищу хорошее турагентство

Новое сообщение KoPyLoV » 23 июн 2024, 20:06

Где лучше выбрать тур по адекватной стоимости?


KoPyLoV
Читатель
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
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Re: Ищу хорошее турагентство

Новое сообщение FromZoo » 23 июн 2024, 20:10

Мне понравился этот онлайн магазин туров https://www.azzum.ru Нам нужно было найти тур для нашей группы по работе. Получилось выбрать подходящее число дней. Также мы выбрали программу. Заранее обговорили с менеджером все организационные моменты. Отель нам понравился. Он был со всеми удобствами. Главное, что сотрудники стались довольны. Цена норм.
FromZoo
Читатель
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 30 мар 2021, 18:06
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Re: Ищу хорошее турагентство

Новое сообщение Aleksandra94 » 12 авг 2024, 22:00

Всем спасибо за рекомендации, на досуге обязательно посмотрим предложения.
Aleksandra94
Фанат
 
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 23 мар 2021, 20:43
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Re: Ищу хорошее турагентство

Новое сообщение hurteseg » 16 сен 2024, 15:06

Я тоже искал хорошее турагентство , чтобы всей семьей поехать отдыхать в отпуске и нашел в интернете это https://www.russiadiscovery.ru/ у них можно купить классные туры по России и хорошо отдохнуть , рекомендую.
hurteseg
Фанат
 
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
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Re: Ищу хорошее турагентство

Новое сообщение Marysa23 » 22 янв 2025, 12:15

KoPyLoV писал(а):Где лучше выбрать тур по адекватной стоимости?

Рекомендую рассмотреть горящие туры у компании Coral Travel. Выбрав тур у этой компании, вы не просто сэкономите, но и проведете свой отпуск на лучших курортах мира.

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Marysa23
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