Grinii » 14 ноя 2024, 18:45

Продолжу тему.... Посмотрите вот эти https://www.rech-tour.ru речные круизы по всем рекам и каналам (огромный выбор).

Система «Все включено»

Бесплатные экскурсии по историческим и святым местам (незабываемые впечатления).

Отличные красивые локации для фото и видео.

Красотища!

На палубе теплохода, лежаки (пляж) и солнце !

Так что еще и загорите по ходу круиза.

Если солнышка не будет, то закутаетесь в мягкий плед и будете любоваться природой.

Ресторан на самом лучшем уровне теплохода!

Ну как вам такой вид отдыха?

Жду ваших комментариев.