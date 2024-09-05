Очень хочется провести вечер в ресторане на теплоходе.

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Очень хочется провести вечер в ресторане на теплоходе.

Новое сообщение Kaslan » 05 сен 2024, 21:16

Очень хочется провести вечер в ресторане на теплоходе. Где лучше сделать такой заказ и какие заведения стоит рассмотреть?


Kaslan
Фанат
 
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Re: Очень хочется провести вечер в ресторане на теплоходе.

Новое сообщение Калугин » 05 сен 2024, 22:16

Ресторан на теплоходе — это, конечно, красиво, но готовься, что цены завышены за саму атмосферу. Так что, если цель — поесть, лучше на суше.
Калугин
Читатель
 
Сообщения: 49
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Re: Очень хочется провести вечер в ресторане на теплоходе.

Новое сообщение stepanben » 06 сен 2024, 11:05

я решился попробовать что-то необычное и забронировал ужин на теплоходе через сайт https://nevatrip.ru/ . Это было одно из лучших решений! Ужин на воде с великолепными видами и живой музыкой — просто супер. Атмосфера была расслабляющая, и обслуживание на высшем уровне.
stepanben
Писатель
 
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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Re: Очень хочется провести вечер в ресторане на теплоходе.

Новое сообщение gohkadd » 21 окт 2024, 20:42

Много интересного узнали, всем большое спасибо за ваши советы и рекомендации.
gohkadd
Знаток
 
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Зарегистрирован: 23 мар 2021, 19:43
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Re: Очень хочется провести вечер в ресторане на теплоходе.

Новое сообщение Grinii » 14 ноя 2024, 18:45

Продолжу тему.... Посмотрите вот эти https://www.rech-tour.ru речные круизы по всем рекам и каналам (огромный выбор).

Система «Все включено»

Бесплатные экскурсии по историческим и святым местам (незабываемые впечатления).

Отличные красивые локации для фото и видео.

Красотища!

На палубе теплохода, лежаки (пляж) и солнце !

Так что еще и загорите по ходу круиза.

Если солнышка не будет, то закутаетесь в мягкий плед и будете любоваться природой.

Ресторан на самом лучшем уровне теплохода!

Ну как вам такой вид отдыха?

Жду ваших комментариев.

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Grinii
Читатель
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 апр 2023, 14:45
Откуда: Варна (Болгария)
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Re: Очень хочется провести вечер в ресторане на теплоходе.

Новое сообщение vane4ka » 07 фев 2025, 04:24

В этом ресторане я нашел идеальное сочетание вкуса, атмосферы и сервиса! Меня всегда привлекали заведения, где блюда готовятся прямо при тебе, и стейк хаус не стал исключением. Мясо было просто восхитительным – сочным, ароматным и идеально прожаренным. Я заказал стейк рибай, который был подан с хрустящей корочкой снаружи и нежнейшей мякотью внутри. К нему предложили свежий салат и гарнир на выбор, но самое главное – соус. Это была настоящая находка для гурмана. Отдельного внимания заслуживает интерьер ресторана Стейк хаус. Просторные залы, уютная атмосфера и приятная музыка создают ощущение уюта и комфорта. Персонал вежливый и внимательный, всегда готов помочь с выбором блюд и напитков. Официанты отлично знают меню и могут порекомендовать то, что точно понравится. Я уже несколько раз возвращался сюда со своими друзьями и каждый раз остаюсь доволен. Если вы ищете место, где можно насладиться вкуснейшим мясом и провести вечер в приятной обстановке, то это ваш лучший выбор!

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vane4ka
Фанат
 
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 04 окт 2024, 06:24
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