Darinna » 04 окт 2024, 16:04

В Египет нынче не так сложно попасть, но вот чтобы без сюрпризов — это уже вопрос. Смотри, чтобы отель был приличный и без всяких "но". А то бывают такие "всё включено", что потом хочется всё выключить.