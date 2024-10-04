Захотелось отправиться в Египет на отдых, а цены везде скачут...
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Захотелось отправиться в Египет на отдых, а цены везде скачут...
Захотелось отправиться в Египет на отдых, а цены везде скачут. Хочу подобрать путёвку, чтобы и отель нормальный, и программа не скучная. У кого сейчас выгодные предложения?
- JohnMaers
- Писатель
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- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 18:31
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Re: Захотелось отправиться в Египет на отдых, а цены везде скачут...
В Египет нынче не так сложно попасть, но вот чтобы без сюрпризов — это уже вопрос. Смотри, чтобы отель был приличный и без всяких "но". А то бывают такие "всё включено", что потом хочется всё выключить.
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Darinna
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 15 дек 2023, 19:50
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Re: Захотелось отправиться в Египет на отдых, а цены везде скачут...
Хотели с женой слетать на отдых в Египет, но хотелось выбрать надёжный тур. Нашёл классное предложение на http://meridian-tur.ru . Подобрали удобные даты, отличный отель и комфортный перелёт. Отдых удался на все сто, вернулись довольные и отдохнувшие. Большое спасибо за качественный сервис!
- Gendalf
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 04 окт 2024, 02:49
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Re: Захотелось отправиться в Египет на отдых, а цены везде скачут...
по отзывам в интернете можно найти хорошего туроператора , смотрите
- lirkafe
- Писатель
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- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 30 авг 2024, 21:51
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Re: Захотелось отправиться в Египет на отдых, а цены везде скачут...
Могу вам подсказать , где вы сможете купить путевку в Египет , это в этой компании https://intourist.ru/info/egypt Я сам с друзьями этим летом ездил в Египет и мы отлично провели там время , а покупали путевки у них .
- beml
- Фанат
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- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
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Re: Захотелось отправиться в Египет на отдых, а цены везде скачут...
Да, цены действительно у всех очень разные, по этому я вам очень рекомендую сравнить предложения и таким образом Вы точно найдете хорошее для себя решение. Есть вот здесь компания, где недорого туры в Египет https://rosting.by/country/egipet/ сейчас предлагаются, так что возьмите себе на заметку.
- Рибон
- Знаток
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- Сообщения: 205
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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