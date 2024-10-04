Захотелось отправиться в Египет на отдых, а цены везде скачут...

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Захотелось отправиться в Египет на отдых, а цены везде скачут...

Новое сообщение JohnMaers » 04 окт 2024, 11:27

Захотелось отправиться в Египет на отдых, а цены везде скачут. Хочу подобрать путёвку, чтобы и отель нормальный, и программа не скучная. У кого сейчас выгодные предложения?


JohnMaers
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Re: Захотелось отправиться в Египет на отдых, а цены везде скачут...

Новое сообщение Darinna » 04 окт 2024, 16:04

В Египет нынче не так сложно попасть, но вот чтобы без сюрпризов — это уже вопрос. Смотри, чтобы отель был приличный и без всяких "но". А то бывают такие "всё включено", что потом хочется всё выключить.
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Darinna
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Re: Захотелось отправиться в Египет на отдых, а цены везде скачут...

Новое сообщение Gendalf » 05 окт 2024, 08:49

Хотели с женой слетать на отдых в Египет, но хотелось выбрать надёжный тур. Нашёл классное предложение на http://meridian-tur.ru . Подобрали удобные даты, отличный отель и комфортный перелёт. Отдых удался на все сто, вернулись довольные и отдохнувшие. Большое спасибо за качественный сервис!
Gendalf
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Re: Захотелось отправиться в Египет на отдых, а цены везде скачут...

Новое сообщение lirkafe » 09 окт 2024, 12:22

по отзывам в интернете можно найти хорошего туроператора , смотрите
lirkafe
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Re: Захотелось отправиться в Египет на отдых, а цены везде скачут...

Новое сообщение beml » 09 окт 2024, 17:11

Могу вам подсказать , где вы сможете купить путевку в Египет , это в этой компании https://intourist.ru/info/egypt Я сам с друзьями этим летом ездил в Египет и мы отлично провели там время , а покупали путевки у них .
beml
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Re: Захотелось отправиться в Египет на отдых, а цены везде скачут...

Новое сообщение Рибон » 24 янв 2025, 13:17

Да, цены действительно у всех очень разные, по этому я вам очень рекомендую сравнить предложения и таким образом Вы точно найдете хорошее для себя решение. Есть вот здесь компания, где недорого туры в Египет https://rosting.by/country/egipet/ сейчас предлагаются, так что возьмите себе на заметку.
Рибон
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