Куда поехать отдохнуть на недельку?

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Куда поехать отдохнуть на недельку?

Новое сообщение beml » 17 окт 2024, 20:24

Собрался поехать отдохнуть , а вот лучше у нас куда ни будь съездить отдохнуть или же за границу?


beml
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Re: Куда поехать отдохнуть на недельку?

Новое сообщение gaps » 18 окт 2024, 00:15

сейчас у нас в стране можно съездить отдохнуть в красивые места , например на Алтай
gaps
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Re: Куда поехать отдохнуть на недельку?

Новое сообщение lirkafe » 18 окт 2024, 10:40

Я бы вам порекомендовала поехать отдыхать за границу и в частности в прекрасную страну Турцию , мы в этом году всей семьей там отдыхали и покупали тур в этой компании https://intourist.ru/info/turkey детям особенно там понравилось.
lirkafe
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Re: Куда поехать отдохнуть на недельку?

Новое сообщение Svirid » 10 янв 2025, 02:56

Каждый год в Турцию летаем и уже по горло она надоела. Хочется как-то и родные просторы посмотреть. Особенно на Камчатке побывать мечтаю. Вот и вам бы советовал туда тоже полететь отдохнуть хотя бы недельку.
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