Svirid » 10 янв 2025, 02:56

Каждый год в Турцию летаем и уже по горло она надоела. Хочется как-то и родные просторы посмотреть. Особенно на Камчатке побывать мечтаю. Вот и вам бы советовал туда тоже полететь отдохнуть хотя бы недельку.