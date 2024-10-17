Куда поехать отдохнуть на недельку?
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Куда поехать отдохнуть на недельку?
Собрался поехать отдохнуть , а вот лучше у нас куда ни будь съездить отдохнуть или же за границу?
- beml
- Писатель
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- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
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Re: Куда поехать отдохнуть на недельку?
сейчас у нас в стране можно съездить отдохнуть в красивые места , например на Алтай
- gaps
- Фанат
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- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
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Re: Куда поехать отдохнуть на недельку?
Я бы вам порекомендовала поехать отдыхать за границу и в частности в прекрасную страну Турцию , мы в этом году всей семьей там отдыхали и покупали тур в этой компании https://intourist.ru/info/turkey детям особенно там понравилось.
- lirkafe
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 30 авг 2024, 21:51
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Re: Куда поехать отдохнуть на недельку?
Каждый год в Турцию летаем и уже по горло она надоела. Хочется как-то и родные просторы посмотреть. Особенно на Камчатке побывать мечтаю. Вот и вам бы советовал туда тоже полететь отдохнуть хотя бы недельку.
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Svirid
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 янв 2025, 02:50
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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