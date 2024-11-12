Планирую поездку на Пхукет и хочу насыщенную экскурсионную программу.

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Планирую поездку на Пхукет и хочу насыщенную экскурсионную программу.

Новое сообщение ВиллиВОнка » 12 ноя 2024, 19:10

Планирую поездку на Пхукет и хочу насыщенную экскурсионную программу. Подскажите проверенные компании, где предлагают интересные маршруты.


ВиллиВОнка
Фанат
 
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
Вернуться к началу

Re: Планирую поездку на Пхукет и хочу насыщенную экскурсионную программу.

Новое сообщение Karoline » 13 ноя 2024, 01:16

На Пхукете экскурсии на любой вкус, но будьте готовы, что туристические точки обычно переполнены. Старайтесь выбирать экскурсии по менее известным маршрутам, чтобы по-настоящему насладиться островом.
Karoline
Писатель
 
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
Вернуться к началу

Re: Планирую поездку на Пхукет и хочу насыщенную экскурсионную программу.

Новое сообщение JamesReus » 13 ноя 2024, 15:59

Отдыхали с семьей на Пхукете и хотели увидеть все лучшие места. На сайте https://ru.thaibuytrip.com подобрали экскурсии, которые полностью оправдали ожидания. С нами работали профессиональные гиды, всё было организовано четко и без задержек.
JamesReus
Писатель
 
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
Вернуться к началу

Re: Планирую поездку на Пхукет и хочу насыщенную экскурсионную программу.

Новое сообщение Grinii » 12 дек 2024, 18:22

ВиллиВОнка писал(а):Планирую поездку на Пхукет и хочу насыщенную экскурсионную программу. Подскажите проверенные компании, где предлагают интересные маршруты.

Сейчас реально, с турами в Таиланд реальная напряженка т.к. там начался самый лучший сезон. Пообщайтесь с менеджерами компании "Веселый Турист" https://veselyiturist.ru/catalog/tury-p ... v-tayland/ Они вам точно подберут самый выгодный тур + экскурсии (два в одном). Там хорошие девочки, которые всегда помогут. Помог чем смог.

Как-то так.

Аватара пользователя
Grinii
Читатель
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 апр 2023, 14:45
Откуда: Варна (Болгария)
Вернуться к началу

Re: Планирую поездку на Пхукет и хочу насыщенную экскурсионную программу.

Новое сообщение Perfetto » 28 янв 2025, 19:35

Если вы планируете семейный отдых на Халкидиках, аренда виллы – отличный выбор для уединения и комфорта. Вот топ-5 вилл, идеально подходящих для семей https://aktis.blog/ru/top-5-vill-dlya-s ... alkidikakh

Vila Marelia (Кассандра)

Эта просторная вилла с частным бассейном находится всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Уютный сад с зоной для барбекю и детская площадка делают её идеальной для семей с детьми.

Blue Lagoon Villa (Ситония)

Вилла с потрясающим видом на море расположена недалеко от уединённого пляжа. Просторные спальни, современная кухня и терраса для ужинов на свежем воздухе создают атмосферу спокойствия.

Villa Alkyon (Кассандра)

Расположенная в окружении зелени, эта вилла сочетает в себе роскошь и домашний уют. Здесь есть большой бассейн, место для отдыха на открытом воздухе и удобства для детей, включая игровую площадку.

Seaview Harmony Villa (Ситония)

Современная вилла с панорамным видом на залив Торонеос. Идеальна для семей благодаря близости к тихому пляжу и наличию просторной гостиной зоны, где можно собираться всей семьёй.

Luxury Pearl Villa (Кассандра)

Эта вилла премиум-класса предлагает частный бассейн, шезлонги и большой сад. Здесь также есть полностью оборудованная кухня, а рядом расположены рестораны и магазины.

Каждая из этих вилл отлично подойдёт для семейного отдыха благодаря своему расположению, удобствам и уровню комфорта. Вы сможете наслаждаться уединением, красивыми видами и уютной атмосферой.

Аватара пользователя
Perfetto
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 июн 2022, 14:08
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Туризм, отдых, путешествия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group