Perfetto » 28 янв 2025, 19:35

Если вы планируете семейный отдых на Халкидиках, аренда виллы – отличный выбор для уединения и комфорта. Вот топ-5 вилл, идеально подходящих для семей https://aktis.blog/ru/top-5-vill-dlya-s ... alkidikakh

Vila Marelia (Кассандра)

Эта просторная вилла с частным бассейном находится всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Уютный сад с зоной для барбекю и детская площадка делают её идеальной для семей с детьми.

Blue Lagoon Villa (Ситония)

Вилла с потрясающим видом на море расположена недалеко от уединённого пляжа. Просторные спальни, современная кухня и терраса для ужинов на свежем воздухе создают атмосферу спокойствия.

Villa Alkyon (Кассандра)

Расположенная в окружении зелени, эта вилла сочетает в себе роскошь и домашний уют. Здесь есть большой бассейн, место для отдыха на открытом воздухе и удобства для детей, включая игровую площадку.

Seaview Harmony Villa (Ситония)

Современная вилла с панорамным видом на залив Торонеос. Идеальна для семей благодаря близости к тихому пляжу и наличию просторной гостиной зоны, где можно собираться всей семьёй.

Luxury Pearl Villa (Кассандра)

Эта вилла премиум-класса предлагает частный бассейн, шезлонги и большой сад. Здесь также есть полностью оборудованная кухня, а рядом расположены рестораны и магазины.

Каждая из этих вилл отлично подойдёт для семейного отдыха благодаря своему расположению, удобствам и уровню комфорта. Вы сможете наслаждаться уединением, красивыми видами и уютной атмосферой.