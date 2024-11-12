Планирую поездку на Пхукет и хочу насыщенную экскурсионную программу.
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Планирую поездку на Пхукет и хочу насыщенную экскурсионную программу.
- ВиллиВОнка
- Фанат
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- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: Планирую поездку на Пхукет и хочу насыщенную экскурсионную программу.
- Karoline
- Писатель
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- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Re: Планирую поездку на Пхукет и хочу насыщенную экскурсионную программу.
- JamesReus
- Писатель
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- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Re: Планирую поездку на Пхукет и хочу насыщенную экскурсионную программу.
ВиллиВОнка писал(а):Планирую поездку на Пхукет и хочу насыщенную экскурсионную программу. Подскажите проверенные компании, где предлагают интересные маршруты.
Сейчас реально, с турами в Таиланд реальная напряженка т.к. там начался самый лучший сезон. Пообщайтесь с менеджерами компании "Веселый Турист" https://veselyiturist.ru/catalog/tury-p ... v-tayland/ Они вам точно подберут самый выгодный тур + экскурсии (два в одном). Там хорошие девочки, которые всегда помогут. Помог чем смог.
Как-то так.
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Grinii
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 17 апр 2023, 14:45
- Откуда: Варна (Болгария)
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Re: Планирую поездку на Пхукет и хочу насыщенную экскурсионную программу.
Vila Marelia (Кассандра)
Эта просторная вилла с частным бассейном находится всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Уютный сад с зоной для барбекю и детская площадка делают её идеальной для семей с детьми.
Blue Lagoon Villa (Ситония)
Вилла с потрясающим видом на море расположена недалеко от уединённого пляжа. Просторные спальни, современная кухня и терраса для ужинов на свежем воздухе создают атмосферу спокойствия.
Villa Alkyon (Кассандра)
Расположенная в окружении зелени, эта вилла сочетает в себе роскошь и домашний уют. Здесь есть большой бассейн, место для отдыха на открытом воздухе и удобства для детей, включая игровую площадку.
Seaview Harmony Villa (Ситония)
Современная вилла с панорамным видом на залив Торонеос. Идеальна для семей благодаря близости к тихому пляжу и наличию просторной гостиной зоны, где можно собираться всей семьёй.
Luxury Pearl Villa (Кассандра)
Эта вилла премиум-класса предлагает частный бассейн, шезлонги и большой сад. Здесь также есть полностью оборудованная кухня, а рядом расположены рестораны и магазины.
Каждая из этих вилл отлично подойдёт для семейного отдыха благодаря своему расположению, удобствам и уровню комфорта. Вы сможете наслаждаться уединением, красивыми видами и уютной атмосферой.
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Perfetto
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 29 июн 2022, 14:08
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