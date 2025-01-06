Кто поможет быстро научить управлять дроном?
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Кто поможет быстро научить управлять дроном?
Как можно быстро мне научится управлять дроном?
- hurteseg
- Фанат
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- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
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Re: Кто поможет быстро научить управлять дроном?
меня приятель научил управлять дроном , там совсем не трудно
- beml
- Писатель
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- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
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Re: Кто поможет быстро научить управлять дроном?
У меня знакомый ни так давно приобрел дрон и он прошел онлайн курсы по управлению дронами в этой компании https://uavprof.com обучение ему далось легко и он сейчас спокойно управляет дронами.
- zamlina
- Писатель
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- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 17 сен 2024, 09:29
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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