Кто поможет быстро научить управлять дроном?

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Кто поможет быстро научить управлять дроном?

Новое сообщение hurteseg » 06 янв 2025, 06:59

Как можно быстро мне научится управлять дроном?


hurteseg
Фанат
 
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
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Re: Кто поможет быстро научить управлять дроном?

Новое сообщение beml » 06 янв 2025, 08:45

меня приятель научил управлять дроном , там совсем не трудно
beml
Писатель
 
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
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Re: Кто поможет быстро научить управлять дроном?

Новое сообщение zamlina » 06 янв 2025, 10:36

У меня знакомый ни так давно приобрел дрон и он прошел онлайн курсы по управлению дронами в этой компании https://uavprof.com обучение ему далось легко и он сейчас спокойно управляет дронами.
zamlina
Писатель
 
Сообщения: 62
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