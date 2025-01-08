Ребёнок в этом году пойдёт в первый класс, нужно подтянуть навыки
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Ребёнок в этом году пойдёт в первый класс, нужно подтянуть навыки
Ребёнок в этом году пойдёт в первый класс, нужно подтянуть навыки. Какие центры подготовки к школе реально помогают?
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Ребёнок в этом году пойдёт в первый класс, нужно подтянуть навыки
Занимались у одного репетитора. Вроде всё нормально, но половина информации бесполезная. Главное – найти того, кто реально знает школьную программу, а не просто 'занимает время'.
- JamesReus
- Писатель
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- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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