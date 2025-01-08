Ребёнок в этом году пойдёт в первый класс, нужно подтянуть навыки

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Ребёнок в этом году пойдёт в первый класс, нужно подтянуть навыки

Новое сообщение Osvald » 08 янв 2025, 19:18

Ребёнок в этом году пойдёт в первый класс, нужно подтянуть навыки. Какие центры подготовки к школе реально помогают?


Osvald
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Re: Ребёнок в этом году пойдёт в первый класс, нужно подтянуть навыки

Новое сообщение JamesReus » 08 янв 2025, 21:17

Занимались у одного репетитора. Вроде всё нормально, но половина информации бесполезная. Главное – найти того, кто реально знает школьную программу, а не просто 'занимает время'.
JamesReus
Писатель
 
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