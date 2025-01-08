Какие школы или курсы английского в Москве действительно дают хороший результат?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Какие школы или курсы английского в Москве действительно дают хороший результат?

Новое сообщение Osvald » 08 янв 2025, 19:44

Хочу подтянуть язык для работы и поездок. Какие школы или курсы английского в Москве действительно дают хороший результат?


Osvald
Фанат
 
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
Вернуться к началу

Re: Какие школы или курсы английского в Москве действительно дают хороший результат?

Новое сообщение JamesReus » 08 янв 2025, 21:24

Пробовал курсы, репетиторов – толку мало, если сам не занимаешься регулярно. Сразу ищите тех, кто даёт больше практики, а не только грамматику.
JamesReus
Писатель
 
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Работа, курсы, образование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group