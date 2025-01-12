Куда обратиться, чтобы пройти качественное обучение на психолога?

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Куда обратиться, чтобы пройти качественное обучение на психолога?

Новое сообщение Laiving » 12 янв 2025, 17:47

Давно хочу сменить профессию, а психология — моя давняя мечта. Куда обратиться, чтобы пройти качественное обучение и начать карьеру?


Laiving
Фанат
 
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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