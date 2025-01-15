Как стать агентом
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Как стать агентом
Здравствуйте! Недавно узнал про профессию агента по поиску моделей для вебкам-студий, но не совсем понимаю, с чего начать. Нужно ли для этого какое-то специальное образование или достаточно уметь общаться с людьми? Хотелось бы узнать больше о работе и перспективах в этой сфере.
- vicka
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 09 июн 2024, 10:37
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Re: Как стать агентом
Я начал работать агентом в этой сфере совсем недавно, и могу сказать, что специальное образование не требуется. Главное – быть общительным, уверенным и уметь заинтересовать человека в перспективе. В индустрии adult-стриминга всегда есть спрос на новые лица, так что поиск вебкам моделей – это действительно востребованная работа. Советую начать с изучения предложений от студий, например, в «KINKY STUDIO» есть подробное описание этой вакансии. Работа интересная и гибкая, позволяет совмещать с другой занятостью. Переписываться с незнакомыми людьми может быть непривычно, но это хороший шанс развить коммуникационные навыки.
- Afoupvuac
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 09 июн 2024, 12:16
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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