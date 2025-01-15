vicka » 15 янв 2025, 23:02

Здравствуйте! Недавно узнал про профессию агента по поиску моделей для вебкам-студий, но не совсем понимаю, с чего начать. Нужно ли для этого какое-то специальное образование или достаточно уметь общаться с людьми? Хотелось бы узнать больше о работе и перспективах в этой сфере.