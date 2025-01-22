Где можно оформить или продлить визу
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Где можно оформить или продлить визу
Где можно оформить или продлить визу в Казахстане? Какие шаги нужно предпринять для получения визы, и как это сделать быстрее?
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KwatuRin
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 18 апр 2023, 19:34
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