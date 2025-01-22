Где можно оформить или продлить визу

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Где можно оформить или продлить визу

Новое сообщение KwatuRin » 22 янв 2025, 17:33

Где можно оформить или продлить визу в Казахстане? Какие шаги нужно предпринять для получения визы, и как это сделать быстрее?


Аватара пользователя
KwatuRin
Читатель
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 18 апр 2023, 19:34
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Работа, курсы, образование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: KwatuRin и гости: 4

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group