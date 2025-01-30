Курсы английского языка в Алматы

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Курсы английского языка в Алматы

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 30 янв 2025, 13:12

Изучай английский легко и удобно онлайн. Английский для начинающих в Алматы. За 40 уроков Вас научат говорить на простые темы, поставим базовую грамматику и верное произношение. Lingvomania — это единственная школа индивидуальных уроков в Казахстане. Психологический подход к каждому студенту - мотивация, поддержка и умение ответить всем потребностям учеников. Персональная программа обучения, составленная точечно под твою цель и интересы. Возможность выбрать удобные дни и время для проведения занятий. Дипломированные преподаватели с большим опытом работы от 5 лет и опытом работы за границей. Готовим к сдаче экзамена IELTS. Записаться на пробный урок можно здесь https://lingvomania.kz/


cossotectsuvwyi95
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Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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