Хочу попробовать себя в косметологии
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Хочу попробовать себя в косметологии
Какие курсы косметологии подходят для тех, кто сомневается в своих силах, но хочет освоить профессии без медицинского образования и получить официальное свидетельство?
- belkodi
- Знаток
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- Сообщения: 247
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Хочу попробовать себя в косметологии
Когда подруга предложила вместе пойти на курсы косметолога https://cosmeticru.ru/, я сначала сомневалась. У меня не было медицинского образования, и я боялась, что не разберусь во всех тонкостях. Но когда мы пришли в Русский Дом Косметологии, все страхи исчезли. Учебный процесс оказался понятным и структурированным. Нам сразу выдали все необходимые материалы, дали доступ к профессиональной косметике. На практике мы отрабатывали массажи, чистки, уходовые процедуры. Преподаватели терпеливо объясняли каждую деталь, помогали исправлять ошибки. После окончания курса мне выдали свидетельство государственного образца, и теперь я работаю в салоне красоты. А ещё у меня появились первые постоянные клиенты! Если бы не этот курс, я бы так и не решилась изменить свою жизнь.
- kodena
- Фанат
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- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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