serega2510 » 08 фев 2025, 19:20

Если у вас опыт есть, помогите и мне понять. Как обучение по пожарной безопасности может помочь предприятиям успешно пройти проверки и аудиты со стороны государственных органов и надзорных организаций? Стоит вообще обучать сотрудников или нет? И где проходит обучение пожарной безопасности без отрыва от работы?