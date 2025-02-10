Частные учебные заведения на Борщаговке – кто что порекомендует?

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Частные учебные заведения на Борщаговке – кто что порекомендует?

Новое сообщение OlegMakarov » 10 фев 2025, 16:28

Здравствуйте! Планируем отдать ребенка в частную школу, рассматриваем учебные заведения на Борщаговке. Хотелось бы услышать мнения родителей: какие школы действительно качественные?


OlegMakarov
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 фев 2025, 21:28
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