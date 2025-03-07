Курсы SQL для работы с данными и аналитики
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Курсы SQL для работы с данными и аналитики
Дорогие форумчане, мне надо с вами посоветоваться немного на счет курсов и хочу узнать сразу, заранее. Какие основные темы и концепции изучаются в онлайн-курсе по SQL? Где мне можно будет найти грамотные курсы? Желательно чтобы недорого было, не подскажите?
- dmitrijaverin085
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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