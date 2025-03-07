dmitrijaverin085 » 07 мар 2025, 13:30

Дорогие форумчане, мне надо с вами посоветоваться немного на счет курсов и хочу узнать сразу, заранее. Какие основные темы и концепции изучаются в онлайн-курсе по SQL? Где мне можно будет найти грамотные курсы? Желательно чтобы недорого было, не подскажите?