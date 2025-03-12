На работе требуют срочно пройти повышение квалификации по охране труда.
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На работе требуют срочно пройти повышение квалификации по охране труда.
На работе требуют срочно пройти повышение квалификации по охране труда. Подскажите, куда пойти, чтоб не затянули и документы дали нормальные?
- Калугин
- Писатель
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- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 02 янв 2024, 02:13
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