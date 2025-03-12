На работе требуют срочно пройти повышение квалификации по охране труда.

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На работе требуют срочно пройти повышение квалификации по охране труда.

Новое сообщение Калугин » 12 мар 2025, 16:22

На работе требуют срочно пройти повышение квалификации по охране труда. Подскажите, куда пойти, чтоб не затянули и документы дали нормальные?


Калугин
Писатель
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 02 янв 2024, 02:13
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