Ищу курсы программирования в Волгограде

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Ищу курсы программирования в Волгограде

Новое сообщение Osvald » 12 мар 2025, 20:43

Ищу курсы программирования в Волгограде — хочу подтянуть навыки, может, кто проходил и может порекомендовать нормальных преподов?


Osvald
Фанат
 
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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