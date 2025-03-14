кто подскажет хорошие курсы HR?

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кто подскажет хорошие курсы HR?

Новое сообщение bodrovgerman » 14 мар 2025, 01:27

кто подскажет хорошие курсы HR? Работать с людьми охота научиться правильно, а не как обычно — собеседования ради галочки."


bodrovgerman
Писатель
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
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