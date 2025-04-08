что нужно знать о профессии банковского дела?

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что нужно знать о профессии банковского дела?

Новое сообщение Axilless » 08 апр 2025, 18:56

Думаю о работе в банке, но не до конца понимаю, какие перспективы и сложности ждут. Какие навыки реально нужны для успеха?


Axilless
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Re: что нужно знать о профессии банковского дела?

Новое сообщение Paris » 08 апр 2025, 21:17

Брат туда пошёл — костюм, галстук, улыбка на лице. А по факту сидит, клиентов уговаривает кредит взять и план гонит каждый месяц. Деньги есть, но нервов — как после экзаменов по химии.
Paris
Фанат
 
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