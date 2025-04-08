что нужно знать о профессии банковского дела?
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что нужно знать о профессии банковского дела?
Думаю о работе в банке, но не до конца понимаю, какие перспективы и сложности ждут. Какие навыки реально нужны для успеха?
- Axilless
- Фанат
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- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: что нужно знать о профессии банковского дела?
Брат туда пошёл — костюм, галстук, улыбка на лице. А по факту сидит, клиентов уговаривает кредит взять и план гонит каждый месяц. Деньги есть, но нервов — как после экзаменов по химии.
- Paris
- Фанат
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- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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