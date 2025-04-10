Есть ли смысл поступать в международный университет интегративной психологии?
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Есть ли смысл поступать в международный университет интегративной психологии?
Есть ли смысл поступать в международный университет интегративной психологии, если хочется серьёзного образования? Интересует современный подход, но важно, чтобы диплом реально ценился.
- Karoline
- Фанат
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- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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