Есть ли смысл поступать в международный университет интегративной психологии?

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Есть ли смысл поступать в международный университет интегративной психологии?

Новое сообщение Karoline » 10 апр 2025, 16:46

Есть ли смысл поступать в международный университет интегративной психологии, если хочется серьёзного образования? Интересует современный подход, но важно, чтобы диплом реально ценился.


Karoline
Фанат
 
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