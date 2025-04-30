Как правильно организовать разработку на Java для Kubernetes

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Как правильно организовать разработку на Java для Kubernetes

Новое сообщение Karoline » 30 апр 2025, 18:38

Как правильно организовать разработку на Java для Kubernetes, чтобы всё масштабировалось без боли? Я выстроил процесс через контейнеры и CI/CD — теперь развёртывание быстрое и стабильное.


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Re: Как правильно организовать разработку на Java для Kubernetes

Новое сообщение Kraisler » 30 апр 2025, 20:50

Если спрашиваешь — значит, рано туда лезть. Там без опыта и документации башку свернёшь. Надо с азов, а не с облаков.
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Re: Как правильно организовать разработку на Java для Kubernetes

Новое сообщение Naidjel » 30 апр 2025, 22:56

В проекте понадобилось деплоить Java-приложение в Kubernetes, а команда с этим раньше не сталкивалась. Искал, где не просто статьи-описания, а реальная практика. На https://javakube.ru нашёл именно то, что нужно: гайды, примеры, прям под ключ всё разложено. От конфигурации под Spring Boot до Helm-диплоя — всё наглядно. Сэкономили недели работы и ушли от костылей. Настоящее сокровище для джавистов.
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