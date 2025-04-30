Как правильно организовать разработку на Java для Kubernetes
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Как правильно организовать разработку на Java для Kubernetes
Как правильно организовать разработку на Java для Kubernetes, чтобы всё масштабировалось без боли? Я выстроил процесс через контейнеры и CI/CD — теперь развёртывание быстрое и стабильное.
- Karoline
- Фанат
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- Сообщения: 142
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Re: Как правильно организовать разработку на Java для Kubernetes
Если спрашиваешь — значит, рано туда лезть. Там без опыта и документации башку свернёшь. Надо с азов, а не с облаков.
- Kraisler
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 18 янв 2024, 17:52
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Re: Как правильно организовать разработку на Java для Kubernetes
В проекте понадобилось деплоить Java-приложение в Kubernetes, а команда с этим раньше не сталкивалась. Искал, где не просто статьи-описания, а реальная практика. На https://javakube.ru нашёл именно то, что нужно: гайды, примеры, прям под ключ всё разложено. От конфигурации под Spring Boot до Helm-диплоя — всё наглядно. Сэкономили недели работы и ушли от костылей. Настоящее сокровище для джавистов.
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Naidjel
- Фанат
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- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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