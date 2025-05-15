Ищем курьеров! Высокая зарплата

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Ищем курьеров! Высокая зарплата

Новое сообщение Vlados67 » 15 май 2025, 20:11

Ищем курьера, который хочет зарабатывать от 1000 рублей в час!

Стабильный доход! Постоянные выплаты! Зарабатывайте от 1000 руб. в час, в месяц до 200.000 тыс. рублей! Чем больше доставок, тем больше Ваш доход. Устроиться на работу за 5 минут можно тут: https://dostavka-yandex1.ru



Vlados67
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 фев 2025, 18:10
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