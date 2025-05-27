Дочь хочет поступать в медицинский ВУЗ
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Дочь хочет поступать в медицинский ВУЗ
Моя дочь в этом году решила поступать в медицинский ВУЗ, пока еще выбирает заведение, в которое будет подавать документы. Как думаете где лучше получать медицинское образование у нас в стране или же за рубежом?
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бинка
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:31
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Re: Дочь хочет поступать в медицинский ВУЗ
Лучше за рубежом, хотя у нас в России тоже много хороших медицинских ВУЗов. Говорят, что теоритическая база знаний у нас в стране сильнее, а за границей - практическая.
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лакаса
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:22
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Re: Дочь хочет поступать в медицинский ВУЗ
Как и предыдущий автор, я считаю, что получать высшее медицинское образование лучше за границей. Хотя бы потому, что у них есть такие медицинские направления, которым еще не обучают у нас в стране. Кроме того, у вашей дочери будет возможность пройти стажировку за рубежом, получить хорошую практику. Рассмотрите вариант получения медицинского образования в Венском мадицинском университете https://educationaustria.ru/vuzy-veny/v ... iversitet/
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тулина
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:44
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Re: Дочь хочет поступать в медицинский ВУЗ
Поступить на бюджет в российский медицинский ВУЗ вашей дочке будет очень сложно, на небюджетных местах плата за обучение достаточно высокая, думаю не меньше, чем за границей. Так что решайте сами.
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журка
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:54
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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