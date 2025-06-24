dmitrijaverin085 » 24 июн 2025, 07:26

Частные школы Москвы сейчас смотрим разные и определиться не можем, поделитесь опытом. Какие дополнительные образовательные и развивающие программы предлагает частная начальная школа, и как они способствуют всестороннему развитию личности ребёнка? Какую школу выбрать?