dmitrijaverin085 » 26 июн 2025, 19:06

Есть тут люди, кто пользовался ранее или сейчас использует возможности Verme. Вы не знаете, какие дополнительные сервисы и модули предлагает Verme для комплексного управления персоналом, и как они интегрируются с основными функциями платформы?