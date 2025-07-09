Бизнес-курсы
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Бизнес-курсы
Здравствуйте! Хочу найти качественные бизнес-курсы в Турции для повышения профессиональных навыков. Возможно, кто-то уже проходил и может посоветовать проверенный вариант?
- волинка
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 15 май 2023, 11:26
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