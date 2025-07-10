Курсы программирования
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Курсы программирования
Добрый день всем! Уже несколько месяцев планирую сменить профессию и заняться программированием. Слышал много историй успеха людей, которые прошли курсы и нашли хорошую работу. Можете порекомендовать проверенные учебные платформы, где действительно обучают актуальным навыкам? Бюджет ограничен, но готов инвестировать в качественное обучение. Спасибо заранее!
- Pavahmud
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26 июл 2023, 12:46
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Re: Курсы программирования
Привет! Я не экспертка в выборе курсов, если честно. Но недавно моя подруга упоминала о какой-то онлайн-платформе Robot Dreams. Не могу сказать что-то конкретное о них, потому что сама там не училась, но подруга отзывалась положительно. Наверное, лучше просто перейти на их сайт и самостоятельно узнать все подробности о курсах, программах обучения и отзывах. Они, кажется, предлагают разные направления в ИТ, не только программирование.
- волинка
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 15 май 2023, 11:26
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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