волинка » 10 июл 2025, 14:53

Привет! Я не экспертка в выборе курсов, если честно. Но недавно моя подруга упоминала о какой-то онлайн-платформе Robot Dreams. Не могу сказать что-то конкретное о них, потому что сама там не училась, но подруга отзывалась положительно. Наверное, лучше просто перейти на их сайт и самостоятельно узнать все подробности о курсах, программах обучения и отзывах. Они, кажется, предлагают разные направления в ИТ, не только программирование.