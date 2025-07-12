Как выбрать школу для обучения перманентному макияжу с нуля?

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Как выбрать школу для обучения перманентному макияжу с нуля?

Новое сообщение Kanniga » 12 июл 2025, 20:24

Как выбрать школу для обучения перманентному макияжу с нуля?

Давно хочу сменить сферу. Кто учился — реально ли за пару месяцев выйти на клиентов?



Kanniga
Фанат
 
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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