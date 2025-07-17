Anahar » 17 июл 2025, 12:16

На работе требуют пройти повышение квалификации по промышленной безопасности. Раньше ездил очно, но сейчас нет ни времени, ни желания куда-то выезжать. Есть ли онлайн-форматы, которые действительно признаются работодателями?