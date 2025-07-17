Повышение квалификации

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Повышение квалификации

Новое сообщение Anahar » 17 июл 2025, 12:16

На работе требуют пройти повышение квалификации по промышленной безопасности. Раньше ездил очно, но сейчас нет ни времени, ни желания куда-то выезжать. Есть ли онлайн-форматы, которые действительно признаются работодателями?


Anahar
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Re: Повышение квалификации

Новое сообщение Kendonar » 17 июл 2025, 14:35

Столкнулся с такой же ситуацией в прошлом году. Долго искал, чтобы не просто пройти курс, а получить официальный документ. В итоге выбрал http://institut-neftigaz.ru/, и это было правильное решение. Программа соответствовала профстандартам, а диплом приняли без вопросов. Самое главное, что можно заниматься в удобном ритме и при этом не терять продуктивность на работе.
Kendonar
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