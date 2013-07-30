Образование в Европе по приемлемым ценам.

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Образование в Европе по приемлемым ценам.

Новое сообщение Ольга Светец » 30 июл 2013, 13:07

Преимущества обучения в Словении:

Низкие цены

Большой выбор программ

Получение степени бакалавра, магистра или доктора наук в европейском университете

Возможность обучения на английском языке

Возможность получения стипендии (до 1000 евро в месяц)

Отличные условия проживания

Возможность подработки во время обучения

Возможность дальнейшего трудоустройства в Европе

Обучение в самом сердце Европы и возможность свободного перемещения по странам ЕС

Источник информации: ruskisvet.ru (http://dev.ruskisvet.si/rus/slovenskiy- ... razovaniye)



Ольга Светец
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 июл 2013, 13:53
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Re: Образование в Европе по приемлемым ценам.

Новое сообщение deshenez » 15 июн 2015, 23:25

У меня вопрос по теме: у меня на носу защита докторской диссертации, в сроки не укладываюсь ну никак, на работе к тому же аврал, некогда уделять время образованию. Накопал тут сайт https://www.dissertatus.ru/uslugi/dokto ... ssertaciya, вроде как специализируются на помощи таким как я (ну вы поняли). Кто с ними работал, успешно сдача проходила?
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Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18 сен 2012, 23:06
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Re: Образование в Европе по приемлемым ценам.

Новое сообщение rita42 » 24 окт 2019, 13:16

Хочу тоже ребенка отправить учиться за границу , только вот пока не знаю куда , за рубежом тоже не плохое образование дети получают .
rita42
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 окт 2019, 13:12
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Re: Образование в Европе по приемлемым ценам.

Новое сообщение marinabachilo » 24 окт 2019, 13:45

Конечно можно детей отправлять учиться за границу . Посмотрите по отзывам в интернете , кто учился скажут .
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Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 авг 2019, 21:53
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Re: Образование в Европе по приемлемым ценам.

Новое сообщение igordk » 24 окт 2019, 13:48

Да , действительно за рубежом прекрасные учителя и там получаешь не только большие теоретические знания и практические навыки, без которых сейчас в наше время ни как не обойтись, но и элитный диплом, а с таким дипломом открыта дорога в разные иностранные ВУЗы . Посмотрите на ресурсе компании "Albion Education" https://albioneducation.com/ об образовании за рубежом и там помогут найти обучение за границей.
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Сообщения: 32
Зарегистрирован: 05 янв 2019, 08:29
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