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Обучение в самом сердце Европы и возможность свободного перемещения по странам ЕС
Источник информации: ruskisvet.ru (http://dev.ruskisvet.si/rus/slovenskiy- ... razovaniye)