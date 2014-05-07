Онлайн уроки английского по скайпу с носителем языка
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Онлайн уроки английского по скайпу с носителем языка
Можно сколько угодно слушать аудио и смотреть видео, но по-настоящему выучить язык поможет английский с носителем языка. Занимаясь с преподавателем-иностранцем по скайпу, вы можете постигать тонкости повседневного общения, изучить лексику бизнес английского, подготовиться к международным экзаменам. http://www.english-natali.ru/ru/prepodavateli/angliyskiy_s_nositelem_yazika/index.html
- brucencev
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 07 май 2014, 13:10
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Re: Онлайн уроки английского по скайпу с носителем языка
Отличные курсы по английскому языку в Москве здесь https://www.yescenter.ru/online/english найти можно. Я и сам здесь обучение онлайн проходил. У компании YES тщательно спланированные обучающие программы. Да и время занятий можно подбирать. Цены у ребят доступные. Так что непременно воспользуйтесь случаем.
- ylia90
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 24 янв 2021, 13:56
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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