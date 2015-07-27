репетитор английский и немецкий

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репетитор английский и немецкий

Новое сообщение veilchen » 27 июл 2015, 15:32

Преподаю английский и немецкий языки любой уровень.в 2004 году закончила новосибирский гос педагогический универ.факультет иностранных языков.англо-немецкое отделение.работала как в государственных,так и в частных школах.60 минут занятие 15 лев.Наталья Валерьевна.проживают в бургас е в солнечном береге рядом с автовокзалом.также возможен выезд на разумное расстояние. Nrepetina@yandex.ru


veilchen
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 июл 2015, 15:20
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Re: репетитор английский и немецкий

Новое сообщение veilchen » 04 авг 2015, 16:12

Репетитор английский и немецкий телефон +35 90 888891494
veilchen
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 июл 2015, 15:20
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Re: репетитор английский и немецкий

Новое сообщение Samantha » 22 май 2021, 00:54

Мы ребенка в эту школу водим https://b2o6school.ru/kurs_poliglotiki/ на английский. Обучение качественное, дочке очень нравится.
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Сообщения: 69
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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Re: репетитор английский и немецкий

Новое сообщение Otto » 22 окт 2021, 18:10

Мне по работе надо отлично знать и разговаривать на немецком. Я его не знаю, надо репетитор по немецкому хороший. Посоветуйте.
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Сообщения: 30
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 17:04
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Re: репетитор английский и немецкий

Новое сообщение Miranda » 23 окт 2021, 11:36

И вот мне недавно понадобился репетитор с немецкого языка, которого я нашла на сайте Буки https://buki.com.ua/ru/tutors-online/nimetska-mova/ . Здесь информация о нескольких репетиторах, что могут быстро обучить хорошему разговорному немецкому и грамматике соответственно. Я для себя подходящего преподавателя выбрал и сейчас активно занимаюсь, оказывается, он не такой сложный, как я думал.
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Сообщения: 29
Зарегистрирован: 26 фев 2021, 11:19
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Re: репетитор английский и немецкий

Новое сообщение Natina » 10 ноя 2021, 01:47

онлайн кто занимается? Сложно так?
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Сообщения: 13
Зарегистрирован: 04 ноя 2021, 22:09
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Re: репетитор английский и немецкий

Новое сообщение student3 » 19 сен 2023, 03:03

Розгляньте, для чого вам потрібен репетитор. Чи хочете ви покращити розмовну мову, підготуватися до іспитів, поліпшити письмові навички, або зрозуміти граматику краще? Визначте свої цілі та потреби.

Ви можете почати пошук репетитора англійської мови онлайн. Використовуйте платформи для пошуку репетиторів, такі як iTalki, Preply, або ВаріантКурс (в Україні), де ви зможете переглянути профілі репетиторів та їх рейтинги.

Питайте своїх друзів, родичів або колег, які можуть рекомендувати хороших репетиторів, яких вони вже використовували. Найкращі репетитори на сайті legko-v-uchebe Репетитор англійська мова

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Сообщения: 5
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Re: репетитор английский и немецкий

Новое сообщение student3 » 19 сен 2023, 03:07

Зв'яжіться з репетиторами і обговоріть ваші цілі, графік та вимоги. Спілкуйтеся з ними, щоб визначити, чи ви гармонізуєте в стилі навчання та комунікації.

Багато репетиторів пропонують перший урок безкоштовно або за зниженою ціною. Використовуйте цю можливість, щоб оцінити, як ви взаємодієте з репетитором і як він/вона викладає.

Обговоріть графік занять і вартість з репетитором, щоб переконатися, що це вам підходить. Найкращі репетитори на сайті only-student Репетитор английского языка

student3
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 апр 2021, 21:10
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