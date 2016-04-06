Английский язык в Св. Власе и на Солнечном Берегу летом 2016

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Английский язык в Св. Власе и на Солнечном Берегу летом 2016

Новое сообщение lasmart » 06 апр 2016, 22:02

Профессиональный преподаватель английского языка для детей и взрослых по месту вашего отдыха. +79099219944.


lasmart
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 21:52
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Re: Английский язык в Св. Власе и на Солнечном Берегу летом 2016

Новое сообщение deggion » 18 май 2020, 13:03

Моя знакомая изучала английский язык по скайпу. Сказала, что бывало нужно отлучиться, но на паузу не поставишь. Лучше уже на курсы какие-то отходить. А вот если переживаете за диплом, то ничего страшного, его итак можно приобрести через такие компании как http://diplom-box.com/
deggion
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Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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