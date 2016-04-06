Английский язык в Св. Власе и на Солнечном Берегу летом 2016
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Английский язык в Св. Власе и на Солнечном Берегу летом 2016
Профессиональный преподаватель английского языка для детей и взрослых по месту вашего отдыха. +79099219944.
- lasmart
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 апр 2016, 21:52
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Re: Английский язык в Св. Власе и на Солнечном Берегу летом 2016
Моя знакомая изучала английский язык по скайпу. Сказала, что бывало нужно отлучиться, но на паузу не поставишь. Лучше уже на курсы какие-то отходить. А вот если переживаете за диплом, то ничего страшного, его итак можно приобрести через такие компании как http://diplom-box.com/
- deggion
- Писатель
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- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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