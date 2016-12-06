Курсы переподготовки
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Курсы переподготовки
Если решите попробовать свои силы в другой сфере деятельности, то можно с помощью курсов профессиональной переподготовки http://dpo.ui-miit.ru/professionalnaya-perepodgotovka освоить новую для вас профессию, например, профессию частного детектива или переводчика с китайского языка в сфере профессиональной коммуникации. Возможно эти курсы помогут вам изменить свою жизнь к лучшему.
- HaTali
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 04 дек 2016, 15:44
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Re: Курсы переподготовки
Учиться не поздно, но жалко тратить все свои 4-5 лет в высшем учебном заведении, которое не может быстро вам все рассказать, а вот на курсах можно всегда получить хорошие знания и за 1 год стать высококвалифицированным специалистом, а корочка, то такое дело http://education-ua.com/
- deggion
- Писатель
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- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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