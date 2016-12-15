Работа в Болгарии

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Работа в Болгарии

Новое сообщение Mickael » 15 дек 2016, 09:45

Здравствуйте дорогие форумчане,

У меня вопрос немного сложный по поводу работы в Болгарий :

1. Я хочу работать на короткий срок в Болгарии, у меня есть французское и русское гражданство. Вопрос : Если я хочу работать в Болгарий как русский, то должен ли я иметь разрешение на работу если у меня есть французское гражданство позволяющий мне работать, без разрешений, в Европейских странах (Болгария) ?

2. Для получение разрешени на работу, должен ли я присутствовать в стране, или работадатель может это сделать за меня если я отправлю все мои нужные документы ?

3. Какой срок выдачи разрешение на работу ?

Спасибо.

С Уважением, Михаил.



Mickael
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 дек 2016, 09:43
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Re: Работа в Болгарии

Новое сообщение docent2019 » 12 янв 2021, 15:16

Ух ты ,интересно,экзотическая страна)) Я подумываю о получении гражданства Вануату но туда проще замуж выходить, насколько я поняла))

Хотя у меня уже очень многие уехали туда на заработки, вроде довольны.

Вот еще компанию нашла https://vnz.su/programms/vanuatu-grajdanstvo-cherez-investicii/через нее можно быстро гражданство получить

Кто -нибудь слышал о ней?

docent2019
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 янв 2021, 18:39
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