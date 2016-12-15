Mickael » 15 дек 2016, 09:45

Здравствуйте дорогие форумчане,

У меня вопрос немного сложный по поводу работы в Болгарий :

1. Я хочу работать на короткий срок в Болгарии, у меня есть французское и русское гражданство. Вопрос : Если я хочу работать в Болгарий как русский, то должен ли я иметь разрешение на работу если у меня есть французское гражданство позволяющий мне работать, без разрешений, в Европейских странах (Болгария) ?

2. Для получение разрешени на работу, должен ли я присутствовать в стране, или работадатель может это сделать за меня если я отправлю все мои нужные документы ?

3. Какой срок выдачи разрешение на работу ?

Спасибо.

С Уважением, Михаил.