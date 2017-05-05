Поиск работы
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Поиск работы
Хочу порекомендовать эффективную площадку поиска работы https://careerist.ru/. Здесь размещаются предложения в самых разных отраслях. Кроме того, всегда открыты горячие вакансии по различным специальностям, которые позволят соискателям трудоустроится в кратчайший период.
- Юлия0211
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 фев 2017, 10:06
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Re: Поиск работы
Пробовала этот сайт не помог. Резюме там, наверное, до сих пор висит без толку..
- Luft
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 11 мар 2018, 22:43
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Re: Поиск работы
Так работу нашли в итоге или до сих пор в поиске?
- yma
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 17 мар 2018, 19:46
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Re: Поиск работы
Да, через сайт https://www.naim.ru/ тоже разместила резюме и буквально в течение месяца нашла работу. так что на данный момент трудоустроена. Или вы хотите что-то предложить?)
- Luft
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 11 мар 2018, 22:43
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Re: Поиск работы
Высокооплачиваемую работу предлагают тем людям, у кого есть образование. Если у вас ранее возникали проблемы с его получением, то решить этот вопрос можно методом купли диплома. Подробнее на сайте http://sxdiploms.com/
- deggion
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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