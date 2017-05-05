Поиск работы

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Поиск работы

Новое сообщение Юлия0211 » 05 май 2017, 22:38

Хочу порекомендовать эффективную площадку поиска работы https://careerist.ru/. Здесь размещаются предложения в самых разных отраслях. Кроме того, всегда открыты горячие вакансии по различным специальностям, которые позволят соискателям трудоустроится в кратчайший период.


Юлия0211
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 10:06
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Re: Поиск работы

Новое сообщение Luft » 02 июл 2019, 20:30

Пробовала этот сайт не помог. Резюме там, наверное, до сих пор висит без толку..
Luft
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Сообщения: 11
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Re: Поиск работы

Новое сообщение yma » 04 июл 2019, 17:02

Так работу нашли в итоге или до сих пор в поиске?
yma
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 мар 2018, 19:46
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Re: Поиск работы

Новое сообщение Luft » 09 июл 2019, 22:03

Да, через сайт https://www.naim.ru/ тоже разместила резюме и буквально в течение месяца нашла работу. так что на данный момент трудоустроена. Или вы хотите что-то предложить?)
Luft
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Re: Поиск работы

Новое сообщение deggion » 17 июл 2019, 11:54

Высокооплачиваемую работу предлагают тем людям, у кого есть образование. Если у вас ранее возникали проблемы с его получением, то решить этот вопрос можно методом купли диплома. Подробнее на сайте http://sxdiploms.com/
deggion
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