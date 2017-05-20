rollbo » 20 май 2017, 12:27

Предлагаю работу агента компании по грузоперевозкам.

Вы продаёте услугу под своей маркой ИЛИ предлагаете нас как партнёров по транспорту и таможенной очистке.

Услугу стандартную - перевозки из Европы

Важно:

-Перевозим собственным транспортом

-Сборные грузы, также с растаможкой

Решаем таможню

Я обеспечиваю самые низкие цены на рынке и качество, Вы работаете с клиентом.

С каждого груза 1,5%-15% от суммы сделки в зависимости от количества груза, в любом случае договоримся.

консультации - бесплатно

поддержка при проблемах - бесплатно

Если пара грузов проходят нормально, то приглашу на постоянную зарплату + %

Если же Вы сотрудник клиента или есть выходы на клиентов без организации представительства или в конфиденциальном порядке - без проблем, работаем на свободной основе

- от вас не требуется фин. вложений - только грузы и платежеспособный клиент

Phone: +49 40 21008 117

Mobil: +491634041392

E-Mail: olga.trost@rollbo.de

Skype: olga.trost

Web: http://www.rollbo.de