Требуются посредники по грузоперевозкам (никаких фин. вложений не требуется)

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Требуются посредники по грузоперевозкам (никаких фин. вложений не требуется)

Новое сообщение rollbo » 20 май 2017, 12:27

Предлагаю работу агента компании по грузоперевозкам.

Вы продаёте услугу под своей маркой ИЛИ предлагаете нас как партнёров по транспорту и таможенной очистке.

Услугу стандартную - перевозки из Европы

Важно:

-Перевозим собственным транспортом

-Сборные грузы, также с растаможкой

Решаем таможню

Я обеспечиваю самые низкие цены на рынке и качество, Вы работаете с клиентом.

С каждого груза 1,5%-15% от суммы сделки в зависимости от количества груза, в любом случае договоримся.

консультации - бесплатно

поддержка при проблемах - бесплатно

Если пара грузов проходят нормально, то приглашу на постоянную зарплату + %

Если же Вы сотрудник клиента или есть выходы на клиентов без организации представительства или в конфиденциальном порядке - без проблем, работаем на свободной основе

- от вас не требуется фин. вложений - только грузы и платежеспособный клиент

Phone: +49 40 21008 117

Mobil: +491634041392

E-Mail: olga.trost@rollbo.de

Skype: olga.trost

Web: http://www.rollbo.de



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Последний раз редактировалось rollbo 09 фев 2022, 18:45, всего редактировалось 3 раз(а).
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Re: Требуются посредники по грузоперевозкам (никаких фин. вложений не требуется)

Новое сообщение rollbo » 26 окт 2017, 22:01

С каждого груза 1,5%-15% от суммы сделки в зависимости от количества груза
rollbo
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Сообщения: 81
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
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Re: Требуются посредники по грузоперевозкам (никаких фин. вложений не требуется)

Новое сообщение rollbo » 12 сен 2018, 10:53

Актуально!
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Re: Требуются посредники по грузоперевозкам (никаких фин. вложений не требуется)

Новое сообщение rollbo » 20 ноя 2018, 20:29

Моб. +491634041339 Whatsapp/Viber
rollbo
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Сообщения: 81
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Re: Требуются посредники по грузоперевозкам (никаких фин. вложений не требуется)

Новое сообщение rollbo » 25 мар 2019, 00:09

Актуально!
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Re: Требуются посредники по грузоперевозкам (никаких фин. вложений не требуется)

Новое сообщение rollbo » 23 июн 2019, 14:52

Актуально!
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Re: Требуются посредники по грузоперевозкам (никаких фин. вложений не требуется)

Новое сообщение rollbo » 09 фев 2022, 18:48

Актуально!

Phone: +49 40 21008 117

Mobil: +491634041392

Skype: olga.trost

rollbo
Писатель
 
Сообщения: 81
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