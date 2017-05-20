Вы продаёте услугу под своей маркой ИЛИ предлагаете нас как партнёров по транспорту и таможенной очистке.
Услугу стандартную - перевозки из Европы
Важно:
-Перевозим собственным транспортом
-Сборные грузы, также с растаможкой
Решаем таможню
Я обеспечиваю самые низкие цены на рынке и качество, Вы работаете с клиентом.
С каждого груза 1,5%-15% от суммы сделки в зависимости от количества груза, в любом случае договоримся.
консультации - бесплатно
поддержка при проблемах - бесплатно
Если пара грузов проходят нормально, то приглашу на постоянную зарплату + %
Если же Вы сотрудник клиента или есть выходы на клиентов без организации представительства или в конфиденциальном порядке - без проблем, работаем на свободной основе
- от вас не требуется фин. вложений - только грузы и платежеспособный клиент
Phone: +49 40 21008 117
Mobil: +491634041392
E-Mail: olga.trost@rollbo.de
Skype: olga.trost
Web: http://www.rollbo.de