работа

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работа

Новое сообщение nazar123 » 18 сен 2017, 13:01

Если у вас есть специальность, то вы можете устроить где угодно. Даже если вы и не можете найти рабочее место в своей стране, знайте , что в других ваша специальность может быть в дефиците. Обычная специальность сварщика в Польше к примеру очень даже востребованная . За инструкцией сюда: www.eurabota.ua


nazar123
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Сообщения: 49
Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
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Re: работа

Новое сообщение Kasl » 13 май 2018, 11:07

Но а что, если у вас нет хорошей специальности? как тогда вам поступать? Поэтому у меня для вас есть хорошое предложение! Вы можете себе поменять или приобрести, если у вас нет, новую специальность, благодаря таким сайтам как вот этот http://1001diplomas.com/
Kasl
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 май 2018, 09:38
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Re: работа

Новое сообщение deggion » 23 янв 2020, 12:59

После колледжа мне не удалось выучиться в высшем образовании, хотя я очень сильно хотел иметь себе высшее образование, и щас у меня уже нет особо возможности повторить попытку! Мне как-то раз подкинули информацию, о том, что можно прикупить себе хорошее образование и спокойно устраиваться на приличную работу. Подробности на http://sxdiploms.com/
deggion
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Сообщения: 56
Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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