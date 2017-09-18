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работа nazar123 » 18 сен 2017, 13:01 Если у вас есть специальность, то вы можете устроить где угодно. Даже если вы и не можете найти рабочее место в своей стране, знайте , что в других ваша специальность может быть в дефиците. Обычная специальность сварщика в Польше к примеру очень даже востребованная . За инструкцией сюда: www.eurabota.ua



nazar123 Читатель Сообщения: 49 Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29 Личное сообщение Вернуться к началу

Re: работа Kasl » 13 май 2018, 11:07 Но а что, если у вас нет хорошей специальности? как тогда вам поступать? Поэтому у меня для вас есть хорошое предложение! Вы можете себе поменять или приобрести, если у вас нет, новую специальность, благодаря таким сайтам как вот этот http://1001diplomas.com/ Kasl Читатель Сообщения: 6 Зарегистрирован: 13 май 2018, 09:38 Личное сообщение Вернуться к началу

Re: работа deggion » 23 янв 2020, 12:59 После колледжа мне не удалось выучиться в высшем образовании, хотя я очень сильно хотел иметь себе высшее образование, и щас у меня уже нет особо возможности повторить попытку! Мне как-то раз подкинули информацию, о том, что можно прикупить себе хорошее образование и спокойно устраиваться на приличную работу. Подробности на http://sxdiploms.com/ deggion Писатель Сообщения: 56 Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30 Личное сообщение Вернуться к началу

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