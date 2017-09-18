работа
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работа
Если у вас есть специальность, то вы можете устроить где угодно. Даже если вы и не можете найти рабочее место в своей стране, знайте , что в других ваша специальность может быть в дефиците. Обычная специальность сварщика в Польше к примеру очень даже востребованная . За инструкцией сюда: www.eurabota.ua
- nazar123
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
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Re: работа
Но а что, если у вас нет хорошей специальности? как тогда вам поступать? Поэтому у меня для вас есть хорошое предложение! Вы можете себе поменять или приобрести, если у вас нет, новую специальность, благодаря таким сайтам как вот этот http://1001diplomas.com/
- Kasl
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 13 май 2018, 09:38
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Re: работа
После колледжа мне не удалось выучиться в высшем образовании, хотя я очень сильно хотел иметь себе высшее образование, и щас у меня уже нет особо возможности повторить попытку! Мне как-то раз подкинули информацию, о том, что можно прикупить себе хорошее образование и спокойно устраиваться на приличную работу. Подробности на http://sxdiploms.com/
- deggion
- Писатель
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- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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