Где английский преподают качественно, и с нуля?

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Где английский преподают качественно, и с нуля?

Новое сообщение kerch » 12 сен 2018, 21:32

Где английский преподают качественно, и с нуля?


kerch
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Re: Где английский преподают качественно, и с нуля?

Новое сообщение gambit » 13 сен 2018, 10:39

В принципе, много где. Однако, я бы очень советовал Вам записаться на интенсивный курс английского языка для начинающих вот в этой школе https://www.instituteiba.by/courses/lan ... beginners/ . Сам так делал, в своё время, и могу сказать, что там язык выучить можно быстро и легко.
gambit
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Re: Где английский преподают качественно, и с нуля?

Новое сообщение ymka » 20 ноя 2018, 18:08

Везде, если захотеть, можно и взлететь :A)
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Re: Где английский преподают качественно, и с нуля?

Новое сообщение Вармолей » 20 ноя 2018, 18:09

Здравствуйте, если вы хотите хорошо изучить иностранный язык, то вы можете обратиться в школу английского языка, называется онлайн-школа Enline enlineschool.com , английский - это самый популярный язык для иностранцев и граждан России
Вармолей
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Re: Где английский преподают качественно, и с нуля?

Новое сообщение deggion » 10 июн 2019, 12:22

В интернете можно посмотреть куда можно записаться на курсы, а то вам сейчас тут насоветуют. Если вы хотите выучиться, то по курсам это самый раз, а вот такое дело как диплом по этой специальности всегда можно будет купить через ребят http://russia-diplomm.com
deggion
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Re: Где английский преподают качественно, и с нуля?

Новое сообщение Mishabuz » 10 мар 2021, 21:13

онлайн школы - это очень даже неплохо, но частный репетитор значительно лучше для ваших знаний. Найдите по месту опытного преподавателя, а в интернете будете общаться с носителями языка для улучшения своих навыков. Кстати, за аттестатом после обучения на сайт http://kupit-attestats.com/ заходите.
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