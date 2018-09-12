Где английский преподают качественно, и с нуля?
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Где английский преподают качественно, и с нуля?
Где английский преподают качественно, и с нуля?
- kerch
- Писатель
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- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Где английский преподают качественно, и с нуля?
В принципе, много где. Однако, я бы очень советовал Вам записаться на интенсивный курс английского языка для начинающих вот в этой школе https://www.instituteiba.by/courses/lan ... beginners/ . Сам так делал, в своё время, и могу сказать, что там язык выучить можно быстро и легко.
- gambit
- Фанат
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- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Где английский преподают качественно, и с нуля?
Везде, если захотеть, можно и взлететь
- ymka
- Фанат
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- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Где английский преподают качественно, и с нуля?
Здравствуйте, если вы хотите хорошо изучить иностранный язык, то вы можете обратиться в школу английского языка, называется онлайн-школа Enline enlineschool.com , английский - это самый популярный язык для иностранцев и граждан России
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Где английский преподают качественно, и с нуля?
В интернете можно посмотреть куда можно записаться на курсы, а то вам сейчас тут насоветуют. Если вы хотите выучиться, то по курсам это самый раз, а вот такое дело как диплом по этой специальности всегда можно будет купить через ребят http://russia-diplomm.com
- deggion
- Писатель
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- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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Re: Где английский преподают качественно, и с нуля?
онлайн школы - это очень даже неплохо, но частный репетитор значительно лучше для ваших знаний. Найдите по месту опытного преподавателя, а в интернете будете общаться с носителями языка для улучшения своих навыков. Кстати, за аттестатом после обучения на сайт http://kupit-attestats.com/ заходите.
- Mishabuz
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 мар 2021, 20:59
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