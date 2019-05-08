Юридический перевод

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Юридический перевод

Новое сообщение Вармолей » 08 май 2019, 00:34

У меня имеется своя компания в Москве и последнее время у меня началось тесное сотрудничество с зарубежными компаниями и мне начало требоваться делать юридические переводы различных договоров, подскажите куда я могу обращаться на счет переводов?


Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Юридический перевод

Новое сообщение ymka » 08 май 2019, 00:34

Перевод я думаю вам может сделать просто какой нибудь переводчик которого можно даже найти на каком нибудь сайте фриланс биржи на пример,обычно там есть хорошие знатоки иностранных языков.
ymka
Фанат
 
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Юридический перевод

Новое сообщение vivary » 08 май 2019, 00:36

мне пришлось на почти всех ресурсах спрашивать и интересоваться, мне посоветовали бюро переводов http://www.topgroup.by они как раз занимаются правовыми переводами, мне перевод сделали сильно отлично и ожидать длительно не пришлось. Так что советую!
vivary
Читатель
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Юридический перевод

Новое сообщение deggion » 15 май 2019, 14:40

Было бы правильно с вашей стороны обратиться к ребятам http://diplom-v-rossii.com/ за помощью. Компания занимается не только переводом документов, но и предоставлением различных видов, даже образовательных дипломов.
deggion
Писатель
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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Re: Юридический перевод

Новое сообщение OlgaDar » 02 апр 2021, 19:20

Когда нашей фирме понадобились услуги профессиональных переводчиков то обратились к специалистам здесь - быстрые переводы,качественные и на любой вкус и иностранный язык, мы довольны, часто обращаемся.
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OlgaDar
Писатель
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 18:22
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