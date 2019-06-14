Колл центр

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Re: Колл центр

Новое сообщение Prokl » 14 июн 2019, 06:58

burbon писал(а):Мне нужно для своего бизнеса создать колл центр, как это сделать, какое оборудование взять, как подготовить людей, если у кого опыт подобного?

Может просто арендовать его, есть такие услуги Аренда колл центра 8-)



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Re: Колл центр

Новое сообщение LVS » 14 июн 2019, 09:47

Под ключ можно создать колл-центр тебе, делается все просто, практически по звонку https://www.occ-group.ru/creation-of-a-center-contact вот компания одна из ведущих между прочим на рынке создания колл-центров, они же пока на первое время могут предоставить и аутсорсинговые услуги, в общем решай
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Re: Колл центр

Новое сообщение Danchik » 18 сен 2021, 16:25

Я думаю, есть и другие компании, которые колл-центрами занимаются, ведь это сейчас популярное направление.
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