burbon писал(а):Мне нужно для своего бизнеса создать колл центр, как это сделать, какое оборудование взять, как подготовить людей, если у кого опыт подобного?
Может просто арендовать его, есть такие услуги Аренда колл центра
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burbon писал(а):Мне нужно для своего бизнеса создать колл центр, как это сделать, какое оборудование взять, как подготовить людей, если у кого опыт подобного?
Может просто арендовать его, есть такие услуги Аренда колл центра
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