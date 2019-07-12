Курсы английского языка
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Курсы английского языка
Посоветуйте где можно пройти курсы английского языка.
- ТониСтарк
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 12:10
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Re: Курсы английского языка
можно научиться через интернет самостоятельно или нанять репетитора по английскому языку.
- ЛюдмилаМарк
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 13:11
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Re: Курсы английского языка
Есть курсы английского языка и их можно пройти здесь https://oxford-school.com.ua Они пишут на сайте, что при корпоративном обучении занятия проводятся в удобное для клиента время.
- olya.bazhenova.77@list.ru
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 14:47
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Re: Курсы английского языка
Сейчас по скайпу тоже изучают иностранные языки .
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igordk
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 08:29
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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