Обучение через интернет

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Re: Обучение через интернет

Новое сообщение Laurent » 25 июл 2019, 18:24

Да вот так и есть,многие сейчас и проходят обучение через интернет потому как это на много лучше так как не приходится тратить время на поездки на учебу и вообще время сильно экономит.


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Re: Обучение через интернет

Новое сообщение deggion » 31 июл 2019, 10:49

Если нужно стать высококвалифицированным специалистом, то лично я за то, чтобы пройти обучение по каким-то курсам и купить потом после окончания курсов готовый диплом. На счет купли документа об образовании можно получить консультацию от компании http://sevcred.ru/
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Re: Обучение через интернет

Новое сообщение Xendrabi » 02 авг 2019, 12:37

А какая разница в Москве или где-то еще? На то оно и интернет образование, что можно учится хоть в Африке
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Re: Обучение через интернет

Новое сообщение LVS » 04 окт 2019, 11:39

Специализацию выбрали для обучения потому как знаю что врачей еще не научились к примеру через интернет обучать
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Re: Обучение через интернет

Новое сообщение glebushka » 04 окт 2019, 14:58

Вы выбираете себе профессию или просто ищите где удобнее обучаться, не понимаю вашего подхода к делу. Выбрать надо то, что вам будет нравиться, то что будет приносить хорошие деньги. У меня брат стал экспертом-трасологом, прошел обучение в Международной Академии Экспертизы и Оценки http://xn--80axh3d.xn--p1ai/professiya-expert-trasolog/ стал востребован на рынке труда скажем так, ДТП у нас в городе происходят каждые 3-4 минуты, потому работа будет всегда и деньги будут всегда у специалистов такого профиля, если интересно то подготовка экспертов-трасологов много времени не забирает
glebushka
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Re: Обучение через интернет

Новое сообщение OlgaDar » 01 июн 2020, 17:51

Недавно муж решил сменить профессию, хорошо обучиться новому делу, он прошел обучение на водителя погрузчика в Киеве здесь - доволен, отличное обучение, с новой профессией открываются новые горизонты, поэтому это важно.
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