Как стать трасологом?

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Как стать трасологом?

Новое сообщение Barrracuda » 04 авг 2019, 07:07

Уже давно мечтаю сменить профессию и стать трасологом, но не могу найти вузы, где на данную специальность обучают. Кто-нибудь из форумчан может в курсе? Кто не знает, трасологами называют авто-криминалистов.


Barrracuda
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Re: Как стать трасологом?

Новое сообщение Dimotrex » 04 авг 2019, 09:11

Даже не знал что есть такая профессия. Я думал, есть просто криминалисты и они всем занимаются, и преступлениями с участием автомобилей в том числе. Ну наверное, в Москве или Спб где-то обучают.
Dimotrex
Читатель
 
Сообщения: 6
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