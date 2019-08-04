Как стать трасологом?
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Как стать трасологом?
Уже давно мечтаю сменить профессию и стать трасологом, но не могу найти вузы, где на данную специальность обучают. Кто-нибудь из форумчан может в курсе? Кто не знает, трасологами называют авто-криминалистов.
- Barrracuda
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:32
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Re: Как стать трасологом?
Даже не знал что есть такая профессия. Я думал, есть просто криминалисты и они всем занимаются, и преступлениями с участием автомобилей в том числе. Ну наверное, в Москве или Спб где-то обучают.
- Dimotrex
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:12
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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