Нужно отсканировать документы
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Нужно отсканировать документы
Всем привет! Мне нужно отсканировать просто нереальное количество документов К кому с этим обратиться? Сам заниматься не хочу
- Kostara19
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 18:55
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Re: Нужно отсканировать документы
В какую-нибудь типографию иди, если там действительно так много сканировать как вы описываете - думаю возьмутся.
- Barrracuda
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:32
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Re: Нужно отсканировать документы
Я у них http://scanmasters.ru как то сканировал целую кипу курсовых (для архива, работаю в институте). Вышло дешевле, чем в любой ксерокопии.
- Dimotrex
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:12
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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