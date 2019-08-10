Нужно отсканировать документы

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Нужно отсканировать документы

Новое сообщение Kostara19 » 10 авг 2019, 07:47

Всем привет! Мне нужно отсканировать просто нереальное количество документов :( К кому с этим обратиться? Сам заниматься не хочу :)


Kostara19
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Re: Нужно отсканировать документы

Новое сообщение Barrracuda » 10 авг 2019, 09:58

В какую-нибудь типографию иди, если там действительно так много сканировать как вы описываете - думаю возьмутся.
Barrracuda
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Re: Нужно отсканировать документы

Новое сообщение Dimotrex » 10 авг 2019, 12:54

Я у них http://scanmasters.ru как то сканировал целую кипу курсовых (для архива, работаю в институте). Вышло дешевле, чем в любой ксерокопии.
Dimotrex
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